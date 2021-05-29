Горняк22: Народные приметы на 29 мая: на какие погодные условия обратить внимание

Медуница. Растение. Природа Фото: Pixabay

Красная луна и гром: какие еще приметы были важны для крестьян 29 мая и какого святого почитали в этот день православные люди

29 мая в народном календаре получило название Федор Житник в честь преподобного Феодора Освященного. Святой родился в Египте в семье богатых христиан. В 14 лет он сбежал из дома в Тавенскую обитель преподобного Пахомия Великого, где его рукоположили в священники. После смерти Пахомия Феодор принял на себя управление монастырем, а позже стал главой всех Фиваидских обителей.

29 мая было принято готовиться к свадьбам и проводить различные обряды на счастливое замужество, указывает сайт Vsyamagik.ru.

Народные приметы на 29 мая:

Если к этому дню зацвела рябина – холодов больше не будет. Большая красная луна предвещает сильный ветер. Гром 29 мая сулит хороший урожай зерна. Обилие шишек на ольхе предсказывает богатый урожай ячменя. Обильно цветет рябина – будет много овса

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