Горняк22: Счетная палата проверит расходы на туркластер «Золотые ворота»

"Золотые ворота Алтая" Фото: instagram.com/highland.bsk/

В туркластер вложены сотни миллионов средств, однако уже несколько лет до единственного резидента не могут довести газ и достроить запланированные по проекту объекты

Счетная палата Алтайского края проверяет расходы на строительство проблемного туркластера «Золотые ворота Алтая», сообщает ТАСС.

По словам председателя ведомства Виктора Миненка, на стройку выделили 360 млн рублей, однако объект по-прежнему не достроен. В частности, по его словам, объект до сих пор не подключен к газу. К тому же есть проблемы с сохранностью имущества.

Автотуристический кластер «Золотые ворота» расположен на въезде в Бийск. На начальном этапе ключевым инвестором выступала компания «Автотуристический кластер «Золотые ворота», которая взяла на себя обязательства в 2012 году выполнить проектирование и приступить к строительству туробъектов.

Однако по прошествии времени компания не выполнила своих обязательств. Пока в туркластере есть лишь комплекс «Горная страна», которая годами ждет обещанного газа.

Ситуация, возможно, сдвинется с мертвой точки после того, как на объекте по дороге в Республику Алтай побывал премьер-министр России Михаил Мишустин. После этого вопрос газификации объекта на свой контроль взял губернатор Алтайского края.

Вместе с тем, ранее власти Бийска заявляли о расширении туркластера и включении в него не только объектов на въезде, как планировалось ранее, но и всех других «профильных» объектов по пути следования в Горный Алтай через Бийск. Сюда попали даже торговые центры и гостиницы. Это позволяло властям говорить о значительных объемах частных инвестиций.

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