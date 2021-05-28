Горняк22: ФСИН заявила, что осужденные могут получать до 224 тысяч рублей

Наручники. Арест Фото: pixabay.com

По данным начальника пресс-бюро ФСИН Кристины Паньшиной, на данный момент в 11 регионах России на разных предприятиях создано 715 рабочих мест для осужденных

В России зарплата осужденных к принудительным работам в среднем составляет от 20 тысяч до 24 тысяч рублей, но есть примеры, когда осужденные зарабатывают около 220 тысяч рублей, заявили во ФСИН. Об этом сообщает «Известия».

По данным ФСИН, средняя зарплата осужденных на принудительные работы на предприятиях выше, чем у заключенных. В некоторых случаях она даже может превышать среднюю зарплату по региону.

Представитель ведомства отметил, что иногда заключенные могут получать по 80 тысяч (Волгоградская область), 102 тысячи (Новгородская область) и 224 тысячи рублей (Белгородская область).

Ранее ФСИН предложила использовать труд заключенных вместо мигрантов. По словам директора ФСИН Александра Калашникова, таким образом решится трудовая проблема и произойдет социализация» заключенных. Глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что считает идею о замещении трудовых мигрантов заключенными правильной.

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