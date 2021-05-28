Горняк22: Ветреная сухая погода ожидается в Алтайском крае 28 мая

Ветер. Погода Фото: pexels.com

В конце рабочей недели в Алтайский край пришла ветреная, прохладная погода. Однако дождей в регионе в ближайшие дни синоптики не обещают

В Алтайском крае 28 мая ожидается ветреная и прохладная погода, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Алтайский край

Температура воздуха днем в регионе составит +17…+22 градуса. Осадков в этот день ждать не придется. Ветер с порывами до 16 м/с.

Барнаул

В Барнауле будет не жарко – +17…+19 градусов. Осадков также ждать не придется. В городе будет также ветрено – до 10 м/с.

Ранее МЧС передало штормовое предупреждение в Алтайском крае из-за ветра.

ТОЛК