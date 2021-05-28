Горняк22: В Барнауле на двое суток перекроют улицу Энтузиастов
Стоп. Перекрытие дорог. Знак Фото: jhenning с сайта Pixabay
Коммунальщики призвали автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам на дороге и попросили заранее выбирать маршрут
В Барнауле 28 мая на двое суток перекроют участок улицы Энтузиастов в районе дома №5, сообщает пресс-служба СГК.
На данном участке проехать нельзя будет с 20.00 28 мая до 20.00 30 мая.
Это связано с тем, что коммунальщики будут менять участок теплосети в рамках подготовки к новому отопительному сезону.
Всего в Барнауле в 2021 году планируется заменить более 29 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.
Ранее сообщалось, что в Барнауле стартует второй этап опрессовки на теплосетях. У части барнаульцев отключили горячую воду.