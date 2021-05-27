Горняк22: В Алтайском крае станут по-новому высчитывать прожиточный минимум

Пенсия. Деньги Фото: pixabay.com

Если раньше в основе расчета был объем потребительской корзины, то сейчас — среднедушевой доход населения в целом по России

В Алтайском крае станут по-новому высчитывать размер прожиточного минимума. Соответствующий законопроект – пока только в первом чтении – приняли 27 мая депутаты краевого заксобрания.

Алтайские законодатели, по сути, намерены привели региональный закон в соответствие федеральному, который утвердили еще в конце 2020 года.

По новой методике, показатель будет рассчитываться как соотношение размера российского прожиточного минимума на душу населения и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год с 2021 года – в размере 44,2 %. Раньше для расчета использовалась потребительская корзина.

Медианный среднедушевой доход – это величина, относительно которой у одной половины населения России доходы выше, а у другой половины – ниже. Благодаря этой привязке прожиточный минимум будет расти так же, как и доходы населения страны.

Для разных социальных групп населения показатель будет устанавливаться с учетом коэффициентов: для трудоспособного населения – 109%, для пенсионеров – 86%, для детей – 97%.

Эти соотношения определили на основе потребительской корзины.

Каким именно будет новый размер, не сообщается. Законопроект определяет только порядок расчета.

Сейчас размер прожиточного минимума в расчете на душу населения в регионе составляет 10 665 рублей, для трудоспособного населения – 11 488, для детей – 10 611 рублей, для пенсионеров – 9 573.

Справедливороссы решили воздержаться от голосования, так как в существующем виде, считают они, голосовать не за что, так как документ ничего не меняет. По словам лидера фракции Александра Молотова, наполнение законопроекта власти обещают только ко второму чтению.

Однако глава социального комитета Татьяна Ильюченко объяснила, что хотя бы в первом чтении документ принять необходимо, так как в противном случае истекут обязательные сроки – и прокуратура может пойти в суд. Более того, если не принять закон в целом, то невозможно будет в августе определить прожиточный минимум пенсинеров, а это лишит их социальных выплат.

Об этом же сказал и спикер Александр Романенко, который добавил, что АКЗС «Больше заняться нечем, как ходить по судам из-за этого».

Принять законопроект во втором чтении планируется уже в июне.

ТОЛК