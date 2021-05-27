Горняк22: В Барнауле директор строительной фирмы скрыл налогов на 47 млн рублей

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Сам он отрицает свою вину в содеянном и даже попытался скрыть от силовиков свое имущество, оформив на него договор дарения

Следователи завершили дело против директора барнаульской строительной компании «Новострой», сообщает пресс-служба СУ СКР по краю. Его обвиняют в уклонении от налогов.

По версии следствия, в 2018 году директор фирмы решил включить в налоговую декларацию по НДС недостоверные данные. Для этого в период с апреля 2018 по январь 2020 года он использовал фиктивные счета-фактуры о том, что коммерческие фирмы якобы поставляли его фирме товары и услуги. Эти данные он включил в налоговые декларации, нанеся ущерб государству в размере около 47 млн рублей.

В ходе следствия руководитель не признал свою вину. Более того, чтобы у него не конфисковали имущество, директор оформил договор дарения на родственников.

Следователи наложили арест на имущество в размере 47 млн рублей. Сделка дарения признана несостоятельной. Дело ушло в суд.

Ранее сообщалось, что гендиректора ТД «Алейский мясокомбинат» осудили за уклонение от налогов.

ТОЛК