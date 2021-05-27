Горняк22: В Барнауле вырастет плата за проезд на некоторых автобусах

Автобус Фото: Толк

Повышение составит три рубля. Ранее глава Барнаула предупреждал, что в скором времени цены на проезд придется повысить

В Барнауле на нескольких маршрутах повысится плата за проезд с 7 июня, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, компании «Комадирское» и «Автомиг», осуществляющие перевозку по нерегулируемым тарифам, сообщили мэрии о повышении цен на три рубля (до 28 рублей). Это коснется маршрутов малой вместимости – №18, 27, 58 и 144.

По словам перевозчиков, ситуация связана со значительным ростом расходов на обслуживание и материалы.

«В этом году мы полностью обновили подвижной состав, взяли комфортабельные низкопольные автобусы для пассажиров, в том числе и малобильных групп населения. На сегодняшний день, отработав месяц, посчитав рентабельность, было принято решение поднять стоимость проезда, который не повышали три года», – сказал представитель товарищества «Командирское» и «Автомиг» Олег Бесчастный.

Всего из 82 муниципальных маршрутов Барнаула перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляют 22 автобусных маршрута. Сейчас стоимость проезда в них составляет 25 рублей.

Напомним, что в конце сентября 2020 года координационный совет по ценообразованию рассмотрел новые тарифы на проезд в Барнауле. Тогда говорили, что проезд в автобусах большой вместимости, а также в трамваях и троллейбусах будет стоить 26 рублей (при наличном расчете). Стоимость проезда в маршрутках составит 28 рублей. Однако в итоге власти города отложили это решение на неопределенный срок, позднее объяснив это тяжелым годом для барнаульцев. В феврале 2021 года к этой идее вновь вернулись. Мэр Барнаула Вячеслав Франк анонсировал скорое повышение стоимости проезда.

ТОЛК