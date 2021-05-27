Горняк22: Барнаулец получил срок за убийство бизнесмена, совершенное 25 лет назад

Суд Фото: pixabay.com

Преступление было совершено в условиях неочевидности, поэтому долгое время следователи не могли найти зацепок, и только в 2019 году им удалось выйти на след убийцы

51-летнего жителя Барнаула осудили на девять лет колонии за убийство предпринимателя, совершенное 25 лет назад, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Как стало известно, в феврале 1995 года в одном из частных домов Барнаула нашли тела мужчины и его супруги. При этом в доме пропали ценные вещи – драгоценности, техника и неденоминированные рубли на сумму более 7,5 млн рублей.

Около 25 лет преступление оставалось нераскрытым. Неоднократно следователи возвращались к нему и давали поручения полиции провести оперативно-розыскные мероприятия.

В декабре 2019 года при работе с другим делом следователи выяснили, что к убийству предпринимателя может быть причастен его знакомый. Тогда дело возобновили и передали его боле опытному сотруднику. Он смог убедить свидетеля рассказать о происшествии.

Как выяснилось, погибший был знаком с убийцей. Так как у предпринимателя возникли денежные проблемы, он обратился к осужденному с просьбой вернуть долг. Тогда вместе со знакомым убийца пришел домой к бизнесмену и 16 раз ударил его топором. Также он напал на его супругу.

От полученных травм семейная пара скончалась на месте происшествия. Забрав из дома ценные вещи преступники скрылись с места преступления.

Суд назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай нашли тело известного бийского бизнесмена.

ТОЛК