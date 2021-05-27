Горняк22: Стали известны летние лагеря Алтайского края, подключившиеся к системе кэшбека

Девочка Фото: pixabay.com

Из 56 алтайских загородных оздоровительных организаций отдыха для детей в программе туристического кэшбека участвуют 45

Полный список лагерей и санаториев, которые подключились к системе детского кэшбека, «Толку» предоставил «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». В ведомстве уточнили, что участие в программе дело добровольное, часть организаций отказались по тем или иным причинам.

С 25 мая путевки с 50% скидкой по программе детского кэшбека можно оформить в следующие оздоровительные организации.

Частные

«Рассвет» (Первомайский район, Зудилово);

«Кристалл» (Первомайский район, Баюновские Ключи);

Турбаза «Империя туризма» (Алтайский район, поселок Катунь);

«Орленок» при «Санаторий Сосновый бор» (Первомайский район, Зудилово);

«Колос» (Павловск).

Муниципальные

«Центр им. Юрия Гагарина» (Михайловский район);

«Орленок» (Косихинский район);

«Спутник» (Завьяловский район, село Светлое);

«Экотур» (Алтайский район);

«Чайка» (Тюменцевский район);

«Гагаринская республика» (в 9 км от села Усть-Калманки);

«Озеро Белое» (Курьинский район, поселок 8 Марта);

«Орленок» (Ребрихинский район, село Подстепное);

«Чайка» (Мамонтовкий район);

«Восток» (Целинный район);

«Лесная сказка» (Бийский район, поселок Боровой);

«Ракета» (Бийский район, поселок Усть-Катунь);

«Факел» (Бийск, село Фоминское);

«Салют» (Егорьевский район);

Лагерь им. Германа Титова (Егорьевский района);

«Чайка» (Змеиногорский район, село Савушки);

«Орленок» (Баевский район);

«Космос» (Первомайский район, село Зудилово);

«Лесной городок» (Бийский район, село Лесное);

«Радуга» (Шипуновский район);

«Орленок» (Родинский район);

«Березка» (Хабарский район, село Утянка);

«Орленок» (Красногорский район);

«Волна» (Волчихинский район, в 3 км от села Бор-Форпост);

«Золотая рыбка» (Егорьевский район);

«Чайка» (Локтевский район, село Новомихайловка).

Входящие в состав барнаульского центра «Каникулы»

«Звездный» (Калманский район, поселок Новые Зори);

«Маяк» (Калманский район, село Стуково);

«Медвежонок» (Барнаул, поселок Казачий);

«Соснячок» (Барнаул, Ленточный бор);

«Спутник-2″(Барнаул);

«Дружных» (Барнаул).

Краевые

«Уба» (Алтайский район, село Нижнекаянча);

«Селена» (Алтайский район, село Ая);

«Березка» (Первомайский район, поселок Казачий);

«Юность» (Егорьевский район, в 3 км от села Лебяжье).

А также санаторий и лагерь отдыха «Алтай», принадлежащие РЖД и санаторий-профилакторий «Мечта», имеющий федеральное значение.

Напомним, для того чтобы воспользоваться программой кэшбека нужно оформить заявку на портале «Заявка22». Путевку необходимо оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. В течение пяти дней на нее вернут компенсацию, но не более 20 тысяч рублей.

ТОЛК