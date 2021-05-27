Горняк22: СК задержал 14-летнюю школьницу за истязание девочки в Барнауле

СК проверяет чиновников на халатность из-за аварий на ТЭЦ Ярового Фото: Фото: СКР

Следователи будут ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Отдельно в СК дадут правовую оценку публикации видео с издевательствами в соцсетях

Следователи СКР задержали 14-летнюю школьницу по делу о надругательстве над ученицей начальных классов. Об этом 26 мая сообщает сайт регионального управления ведомства.

«Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ», – говорится в сообщении.

Следователи будут ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, днем 23 мая 14-летняя жительница города Барнаула в компании двух подруг в одном из заброшенных домов краевого центра избила, а затем совершила «иные действия сексуального характера» в отношении 11-летней девочки.

Все противоправные действия подростки снимали на камеру телефона, а затем опубликовали в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Причины, по котором несовершеннолетние пошли на такой поступок, неизвестны.

Почему подозреваемая только одна

Как пояснили «Толку» в СК, по статье 20 УК РФ отвечать за насильственные действия сексуального характера граждане России могут начиная с 14 лет. По этому фактически за преступление может ответить только одна из трех участниц расправы (двум другим 13 лет).

Однако близкие потерпевшей по закону могут взыскать с родителей всех троих компенсацию морального вреда. Кроме того, их могут наказать на ненадлежащее воспитание своих детей. Если семьи состояли на учете как неблагополучные, ответственность понесут и органы опеки, обязанные их контролировать.

Сколько грозит виновной

Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Однако несовершеннолетним зачастую назначают наказание ниже низшего предела, в том числе условное.

ТОЛК