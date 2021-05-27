Горняк22: Участок Чуйского тракта перекроют из-за проезда военных
ДПС. Трасса Фото: Анна Меньшикова, "Толк"
В ГИБДД призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и по возможности заранее планировать маршрут
Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает участников дорожного движения об ограничении движения транспорта на Чуйском тракте в связи с плановым движением военных колонн.
27 мая движение для всех видов транспорта будет закрыто:
с 19.50 до 23.50 на участке автодороги «граница Косихинского и Первомайского районов – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – а/д «Подъезд к н.п. Косиха»
В ГИБДД призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и по возможности заранее планировать маршрут.
Ранее «Толк» сообщал о том, что спецкомиссия оказалась недовольна сервисом на трассе Барнаул – Казахстан перед турсезоном.