Горняк22: Константин Хабенский приедет на премьеру спектакля в Барнаул

Константин Хабенский с губернатором Алтайского края Виктором Томенко Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Первые показы состоятся 27–29 мая на сцене Алтайского краевого театра драмы. Именитые гости будут присутствовать в один из дней премьеры

В Барнаул на всероссийскую премьеру спектакля «Интуиция» приедут автор пьесы, по которой создали постановку, Александр Цыпкин и актер Константин Хабенский, который выступил ее худруком. Об этом сообщает газета «Вечерний Барнаул».

Первые показы состоятся 27–29 мая на сцене Алтайского краевого театра драмы, который в этом году отмечает вековой юбилей. Именитые гости будут присутствовать в один из дней премьеры.

«Интуиция» — пьеса о первых часах на том свете. Текст состоит из монологов разных людей, которые рассказывают про свою жизнь, о том, как они умерли. Роли исполнили 15 актеров всех поколений— от заслуженных артистов России Надежды Царининой, Николая Мирошниченко, Эдуарда Тимошенко, Антона Киркова и 80-летнего Вадима Синицына до молодых новичков.

Хабенский и Цыпкин уже приезжали в Барнаул – 30 марта они выступили с программой The Best, которая включала рассказы из цикла «БеспринцЫпные чтения».

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