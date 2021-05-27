Горняк22: Производитель йогурта Fruttis решил уйти с российского рынка

Супермаркет Фото: pixabay.com

Закрытие сделки ожидается в конце июня 2021 года, детали пока не уточняются. Сначала её должны одобрить контролирующие органы

Производитель популярных йогуртов йогуртов Fruttis и «Нежный» компания Campina покидает российский рынок, сообщает «РБК».

«Эта сделка является частью ранее объявленной стратегии FrieslandCampina по пересмотру своих позиций на различных рынках», – объяснили в компании.

Кроме того, после этого российское подразделение FrieslandCampina, которая производит продукты под брендом Campina, станет собственностью компании Ehrmann.

Компания Campina работает в России с 1992 года. В 2000 году в подмосковном Ступино они открыли завод по производству йогуртов. Также под брендом продаются молоко, детские смеси и молочные продукты для кофе

Ранее около 90% российского мороженого признали некачественным. По мнению экспертов, такие показатели свидетельствуют о масштабной и систематической практике фальсификации мороженого и обмане потребителей.

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