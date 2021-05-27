Горняк22: Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с «заминированным» самолётом

Александр Лукашенко Фото: instagram.com/alexandr__lukashenko

По словам президента Беларуси, недоброжелатели республики перешли от организации бунтов к этапу «удушения» и переступили множество красных линий

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что экстренная посадка самолёта Ryanair в Минске прошла на законных основаниях. Об этом он рассказал на встрече с парламентариями, сообщает «БЕЛТА».

«Как мы должны были поступить, а фоне каскада угроз о минировании? Каждый день «минируют» то школы, то университеты, то предприятия. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации», – объяснил он.

Президент рассказал, что сигнал о минировании самолета был получен из Швейцарии. Белорусская сторона оперативно довела информацию до экипажа самолета в соответствии с международными правилами, потому что самолет находился в воздушном пространстве Беларуси.

На Западе, по мнению Лукашенко, все отреагировали слишком быстро, при этом на борту был террорист, о чем знали за пределами республики. Кроме того, по его словам, все европейские страны отказались от расследования инцидента, а введение воздушной блокады ударит прежде всего по тем, кто ее ввел.

23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в Минске из-за ложного сообщения о минировании. После сего силовики задержали основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Романа Протасевича. Его обвиняют в организации массовых беспорядков.

В ответ на это Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рекомендовал не пользоваться воздушным пространством республики.

Ранее «Толк» сообщал, что самолётам могут запретить пролетать над территорией Беларуси. Министр транспорта Латвии объявил, что авиакомпания AirBaltic отказалась от полетов над Беларусью, не дожидаясь введения международных санкций.

ТОЛК