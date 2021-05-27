Горняк22: Какого святого почитают 27 мая и какие приметы связаны с этим днем

Ласточка. Птица. Природа Фото: Pixabay

27 мая христиане почитали память двух святых по имени Исидор, занимались сельскохозяйственными работами, а также наблюдали за ласточками

Кого почитают 27 мая

27 мая христиане вспоминают святого Исидора Хиосского. Этот раннехристианский мученик родился в Александрии и жил на греческом острове Хиос.

Исидор был христианином и отказывался приносить жертвы языческим идолам, за это его подвергли пыткам и убили.

Также в этот день чтут память Блаженного Исидора Ростовского. Святой родился в семье католиков в Германии, но взял на себя подвиг юродства, пешком дошел до Ростова и принял там православие.

Народные приметы на 27 мая

Как пишет Vsyamagik.ru, в народе считалось, что 27 мая уходят все заморозки и возвращаются последние перелетные птицы, которые приносят с собой тепло. Люди сажали огурцы и сеяли лен.

Если 27 мая погода хорошая – огурцов будет много. Холодный день предвещает холодное лето. Увидеть ласточек – год пройдет счастливо. Если ласточки летают высоко – день будет ясным и без осадков.

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