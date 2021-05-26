Горняк22: Мэрия Барнаула одобрила спорный проект автосервиса на Павловском тракте

Обновленный автосервис на Павловском тракте может помешать расширению дороги Фото: Фото: Анна Меньшикова / Павловский тракт

Новый — расширенный — вариант автосервиса расположен на месте, где, согласно генплану Барнаула, в будущем должна проходить дорога

Владелец участка на Павловском тракте, 10 получил разрешение на строительство объекта дорожного сервиса, сообщает официальный сайт мэрии. Здесь уже размещается мастерская MAKK, которую решено сделать в два раза больше.

Для расширения дорожного сервиса уже подготовлен земельный участок. Его огородили еще в 2020 году, чтобы сделать здание существенно больше, а сервис – лучше.

Проект выносили на градостроительный совет дважды. Проблема была в том, что он размещается на месте, где по генеральному плану Барнаула в будущем должны построить дорогу.

Главный архитектора края Виктор Четошников указывал на то, что мэрия , давая разрешения на такую реконструкцию, позволяет увеличивать капитализацию имущества, которое в будущем придется выкупать за бюджетный счет для реализации генплана.

Тогда Четошникову оппонировал Антон Воробьев, глава профильного комитета мэрии. Он объяснял, что расширение Павловского тракта предварительно нужно серьезно прорабатывать. «Мы не имеем представления об источниках финансирования, в том числе на изъятие земли у собственников», – говорил он.

Проектировщики и владельцы бизнеса сумели доказать, что реконструкция автосервиса законна: участок находится в собственности, вид разрешенного использования позволяет организовать здесь автосервис.

ТОЛК