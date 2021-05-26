Горняк22: Анастасия Волочкова рассказала о болезненном расставании с мужчиной

Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art

Ранее артистка долгое время не показывала лицо своего избранника, но признавалась, что влюблена и счастлива с новым бойфрендом. Как оказалось, балерина многое скрывала

Анастасия Волочкова рассказала о проблемах в отношениях с бывшим бойфрендом, которые привели к разрыву пары, сообщает cosmo.ru.

Балерина поделилась, что познакомилась с Олегом в июле прошлого года, и уже через некоторое время пара начала жить вместе в загородном особняке артистки. По её словам, мужчина сразу заявил, что небогат и цветы дарить не любит, но её это не смутило.

«Мне хотелось, чтобы Олег создавал такую романтику для меня. Но понимала, что он не умеет это делать, поэтому сама задавала тон. После расставания я напомнила, что меня огорчало, что он не дарил мне цветы. На что он ответил: «Зато я подарил тебе спортивный костюм! Продай его и купи 370 роз!»», – призналась балерина.

Кроме того, она очень ждала, что возлюбленный придёт на её спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» в её день рождения, но мужчина приревновал её к приглашенным гостям и не приехал.

Балерина рассказала, что прощала бывшему бойфренду равнодушие к её творчеству и беспочвенную ревность, потому что испытывала к нему искренние чувства. По её словам, она была верна мужчине и не давала поводов для ссор. В итоге артистка решила разорвать отношения.

«В какой-то момент показалось, что ему со мной просто удобно. Не спорю – он добрый, сердечный. Иначе я не была бы с ним и не прощала бы всё то, что не простила бы ни одна женщина. Когда у людей нет совести, ничего поделать невозможно», – поделилась Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о тяге к алкоголю. По её словам, на протяжении многих месяцев она вообще не употребляла спиртное, но один раз сорвалась из-за ссоры с матерью.

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