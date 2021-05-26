Горняк22: Школьница погибла при падении с девятого этажа в Керчи

Многоэтажный дом Фото: pixabay.com

По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка по факту смерти несовершеннолетней, в ходе которой выяснят причины произошедшего

Прокуратура Республики Крым начала проверку по факту смерти 14-летней девочки в Керчи, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, 21 мая в Керчи по улице Буденного 14-летняя девочка упала с девятого этажа многоэтажного дома. Подростка доставили в больницу, где она скончалась от многочисленных травм.

В настоящее время следователи проводят процессуальную проверку под руководством республиканской прокуратуры.

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