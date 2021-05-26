Горняк22: Будет ли на Алтае доступно бесплатное второе высшее образование

Образование Фото: канал "Толк"

Высшее бесплатное образование — звучит как мечта, особенно, если речь идет о втором дипломе бакалавра. Но такое может осуществиться

Второе высшее образование в России может стать бесплатным – правда, только для тех, кто мечтает о творческой профессии. Законопроект об этом разрабатывают в Госдуме. О том, получат ли такую возможность жители Алтайского края, в сюжете канала «Толк».

Уже известно, что список специальностей могут войти режиссёр театра, кино и телевидения, дирижёр, композитор, литературный работник и переводчик художественной литературы.

«Это дает реальную возможность человеку поменять свою профессиональную траекторию на то, что ему нравится», – говорит об инициативе завкафедрой социологии и конфликтологии АлтГУ Виктор Нагайцев.

Сейчас же россияне ограничены: либо платят за второе высшее, либо поступают в магистратуру. И чаще всего выбирают смежную профессию. А вот если профессия мечты совсем далека от первой «вышки», магистратура – не вариант. Так, например, экономист вряд ли поступит на вторую ступень высшего образования в области режиссуры, не имея базовых знаний. Именно такие случаи предусматривает новый законопроект.

Однако в самом документе есть важная оговорка: точный перечень специальностей и федеральных вузов, где можно будет обучаться творческим специальностям бесплатно, пока не составлен. И попадет ли главный культурный вуз Алтайского края в этот список – еще под вопросом. Хотя желающих сменить вид деятельности в пользу творчества сейчас немало, говорят в институте.

«Те направления и специальности, которые заявлены, не реализуются в нашем институте. Поэтому, вероятнее всего, мы не войдем в перечень образовательных организаций, где будет такая возможность», – считает проректор по учебной работе АГИК Олеся Кутькина.

Одна из версий, почему этот законопроект вводят, – элементарная нехватка «культурных» кадров. И хотя перечень профессий пока слишком скуден, для того, чтобы резко изменить жизнь его может оказаться достаточно. Возможно, за такими переменами жителям края придется ездить даже в столицу.

Принимать на специальности из списка будут по результатам творческих испытаний. Законопроект уже одобрило правительство РФ. Но когда он вступит в силу – еще не известно.

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