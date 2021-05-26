Горняк22: На Алтае 26 мая отмечают праздник больших кошек — День снежного барса

Снежный барс на Алтае Фото: pixabay.com

День снежного барса отмечают в Республике Алтай уже в течение 10 лет. Именно на Алтае живет самая большая группа снежных барсов

День снежного барса на Алтае отмечают 26 мая. Цель этого экологического праздника – привлечь внимание жителей Горного Алтая и других регионов к проблеме сокращения популяции барсов (или ирбисов, как их еще называют).

Снежные барсы живут на высоте до 4,5 тыс. метров над уровнем моря. Это единственный вид крупных кошек, приспособившийся обитать в суровых условиях.

Снежный барс на Алтае Фото: .gorno-altaisk.info

Ирбисы не рычат – они только мурлыкают при вдохе и выдохе. Эти большие кошки любят играть в снегу и кататься с горок.

По данным Всемирного фонда дикой природы, в России осталось около 70-90 особей, в мире – не более 4 тысяч.

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