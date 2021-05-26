Горняк22: Россия полностью восстановила авиасообщение с Египтом

Египет Фото: pixabay.com

Российские эксперты по авиационной безопасности проверили аэропорты курортов в рамках возобновления прямого регулярного авиасообщения

Россия договорилась с Египтом о полном возобновлении авиасообщения, сообщает «РИА Новости».

Главы государств договорились, что в том числе возобновятся полёты на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха. Кроме того, через 7-14 дней после восстановления авиасообщения туроператоры смогут запустить чартеры.

В ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом авиасообщение между городами России и египетскими курортами приостановили. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года.

Ранее «Толк» сообщал, что россияне скоро снова смогут летать на курорты Египта.

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