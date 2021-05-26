Горняк22: Подрядчика на строительство трассы в «Белокурихе Горной» нашли со второй попытки

Строительство дороги Фото: pixabay.com

Аукционная комиссия приняла решение подписать договор с единственным претендентом по стартовой цене контракта. Работы выполнит «Северо-Восточное ДСУ»

Алтайский край нашел подрядчика на строительство трассы в «Белокурихе Горной» – контракт заключили после повторных торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Работы выполнит «Северо-Восточное ДСУ».

Ему предстоит возвести автодорогу протяженностью 1,9 км к горнолыжному комплексу на горе Глухариная в строящемся курорте за 562,7 млн рублей.

Эти торги стали повторными. Первые должны были состоятся в конце февраля по начальной цене на 3 млн больше, однако заявку подал единственный претендент – «Южное ДСУ» – и комиссия решила не заключать с ним контракт.

Строительство объекта было намечено на 2020 год, но затем сроки изменились.

О том, что в Белокурихе начали строить две туристические дороги за 1 млрд рублей, стало известно летом 2020 года.

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