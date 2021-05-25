Горняк22: Владельцы алтайских турбаз взвинтили цены на майские каникулы

Турист Фото: pixabay.com

По словам менеджеров туристических компаний, это связано с большим наплывом желающих уехать на праздники из города и сменить обстановку

Решение сделать в России майские каникулы непрерывными спровоцировало рост цен на отдых в Сибири. Об этом пишет «Российская газета».

Дороже всего выйдет отдых на Алтае, куда так любят ездить жители соседних регионов. Так, бронь домика в алтайском поселке Манжерок на сутки обойдется в 5 тысяч рублей, в Аскате – на две тысячи дороже. При этом свободных мест осталось очень немного.

В Кемерово, Новосибирске, Томске и Омске путевка на двоих в обычный номер на базе отдыха с трехразовым питанием в среднем обойдется в 40-45 тысяч рублей.

В прошлые годы дни с 4 по 7 мая были рабочими, поэтому отдых в это время рассчитывался по категории «будни» и был дешевле. В этот раз цены на проживание будут рассчитываться по категории «выходные».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в мае с 1 по 10 числа. Таким образом в стране хотят «сохранить тенденцию» к снижению уровня заболеваемости коронавирусом.

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