Горняк22: Алтайский край вошел в топ-9 направлений для летнего отдыха
Туризм Фото: pixabay.com
Провести отпуск за границей собираются четыре процента россиян. В гости в другой населенный пункт намерены поехать три процента опрошенных
Алтайский край вошел в список самых популярных направлений среди россиян для летнего отдыха в этом году. Об этом сообщает портал SuperJob.
Пять процентов опрошенных ресурсом респондентов ответили, что предпочтут отдыху в Крыму, Краснодарском крае и Калининградской области поездки в другие регионы России – в том числе на Байкал, в Алтайский край, Карелию, Москву и Санкт-Петербург.
Ранее «Толк» сообщал о том, что владельцы алтайских турбаз взвинтили цены на майские каникулы.