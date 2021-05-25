Горняк22: Алтайский край вошел в топ-9 направлений для летнего отдыха

Туризм Фото: pixabay.com

Провести отпуск за границей собираются четыре процента россиян. В гости в другой населенный пункт намерены поехать три процента опрошенных

Алтайский край вошел в список самых популярных направлений среди россиян для летнего отдыха в этом году. Об этом сообщает портал SuperJob.

Пять процентов опрошенных ресурсом респондентов ответили, что предпочтут отдыху в Крыму, Краснодарском крае и Калининградской области поездки в другие регионы России – в том числе на Байкал, в Алтайский край, Карелию, Москву и Санкт-Петербург.

Ранее «Толк» сообщал о том, что владельцы алтайских турбаз взвинтили цены на майские каникулы.

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