Горняк22: Для россиян летний отдых в Турции и Танзании остается под вопросом

Турция Фото: pixabay.com

Сейчас прилетевшие из Турции и Танзании граждане России должны два раза пройти тест на коронавирус, а с 1 мая тестирование введут для прибывших из всех остальных стран

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать путевки в Турцию и Танзанию на летний сезон до распоряжения властей, сообщает «РИА Новости».

По её словам, это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в республиках из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией до 1 июня. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, именно из этих стран привозят больше всего новых штаммов коронавируса.

Туристы, которые уже находятся в этих странах, могут вернуться в запланированные сроки или раньше, согласовав перелёт с организатором отдыха.

Ранее «Толк» сообщал, что Россия полностью восстановила авиасообщение с Египтом. Российские эксперты по авиационной безопасности проверили аэропорты курортов в рамках возобновления прямого регулярного авиасообщения.

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