Горняк22: В Алтайском крае изменили расписание пригородных поездов на майские праздники

Нетрезвый пенсионер попал под поезд в Алтайском крае Фото: Фото: pixabay.com

На десять дней в крае отменят движение восьми электричек и пригородных поездов, при этом еще 12 новых рейсов выйдут на маршруты

Расписание пригородных поездов в Алтайском крае изменили из-за майских праздников. Об этом сообщает региональный минтранс.

На своем сайте ведомство опубликовало обновленное расписание.

Отмечается, что график движения по части маршрутов остается без изменений.

Ранее «Толк» сообщал о том, что РЖД пустят дополнительные поезда в майские праздники.

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