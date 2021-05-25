Горняк22: В Алтайском крае изменили расписание пригородных поездов на майские праздники
Нетрезвый пенсионер попал под поезд в Алтайском крае Фото: Фото: pixabay.com
На десять дней в крае отменят движение восьми электричек и пригородных поездов, при этом еще 12 новых рейсов выйдут на маршруты
Расписание пригородных поездов в Алтайском крае изменили из-за майских праздников. Об этом сообщает региональный минтранс.
На своем сайте ведомство опубликовало обновленное расписание.
Отмечается, что график движения по части маршрутов остается без изменений.
Ранее «Толк» сообщал о том, что РЖД пустят дополнительные поезда в майские праздники.