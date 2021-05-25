Горняк22: Сайт аэропорта Барнаула возобновил работу после приостановки

Аэропорт Фото: pixabay.com

По словам обеспокоенных туристов, страницу нельзя было открыть с 17 апреля — при заходе на нее появлялась надпись, что истек срок регистрации домена

Сайт международного аэропорта Барнаул возобновил работу после приостановки. на 30 апреля все разделы ресурса функционируют в рабочем режиме.

Так, блок поиска билетов выдает запрашиваемую информацию, действует функция бронирования номеров.

Несколько дней назад стало известно, что сайт воздушной гавани приостановил работу. Заместитель гендиректора компании Виктор Пацар пояснил ИА «Банкфакс», что за домен вовремя не заплатили и что ресурс восстановят в ближайшие дни.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Барнаул открывает прямой рейс до Санкт-Петербурга.

ТОЛК