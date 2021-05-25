Горняк22: Турзону «Бирюзовая Катунь» требуют признать банкротом

ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" Фото: oaokatun.ru

Это не первый случай, когда объект требуют признать финансово несостоятельным. В 2019 году суд дважды открывал такие дела из-за долгов по налогам ОЭЗ

Алтайский ресторатор Андрей Манохин требует признать особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» банкротом. Об этом сообщает «Интерфакс » со ссылкой на данные портала «Федресурс».

Соответствующее заявление бизнесмен планирует направить в арбитражный суд региона. Причины планируемого обращения в суд не раскрываются.

По данным агентства, Манохин является совладельцем одной из компаний-резидентов «Бирюзовой Катуни» – туркомплекса «Красный камень». При этом, по словам руководства ОЭЗ, между ней и предпринимателем с компанией существуют «взаимные финансовые обязательства по вступившим в законную силу решениям суда».

Это не первый случай, когда «Бирюзовую Катунь» требуют признать банкротом. В 2019 году суд дважды открывал такие дела из-за долгов по заявлениям налоговой службы. В ходе разбирательств основные суммы долгов на общую сумму около 20 млн рублей были погашены.

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