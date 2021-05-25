Горняк22: Путин поручил включить парк «Предгорье Алтая» в нацпроект по туризму

Парк "Предгорье Алтая" Фото: belokurikha.ru

О том, что Алтайский край станет пилотной площадкой для запуска программы льготных кредитов для туристического бизнеса, он объявил 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин поручил включить горнолыжный туристический кластер «Предгорье Алтая» в Алтайском крае в национальный проект по туризму. Документ публикует сайт Кремля.

Срок на исполнение задачи установлен до 1 июля.

О том, что Алтайский край станет пилотной площадкой для запуска программы льготных кредитов для туристического бизнеса, Владимир Путин объявил 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию.

На территории региона будет действовать льготный кредит на строительство гостиниц и развитие инфраструктуры со ставкой по 3-4% на 15 лет.

Туристский кластер «Предгорье Алтая» включает инвестиционную площадку «Белокуриха горная»), часть территории Смоленского, Алтайского и Солонешенского районах края, объединенных в одноименный природный парк. Часть кластера предназначена под застройку объектами туристского назначения.

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