Горняк22: Путин поручил включить парк «Предгорье Алтая» в нацпроект по туризму
Парк "Предгорье Алтая" Фото: belokurikha.ru
О том, что Алтайский край станет пилотной площадкой для запуска программы льготных кредитов для туристического бизнеса, он объявил 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин поручил включить горнолыжный туристический кластер «Предгорье Алтая» в Алтайском крае в национальный проект по туризму. Документ публикует сайт Кремля.
Срок на исполнение задачи установлен до 1 июля.
О том, что Алтайский край станет пилотной площадкой для запуска программы льготных кредитов для туристического бизнеса, Владимир Путин объявил 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию.
На территории региона будет действовать льготный кредит на строительство гостиниц и развитие инфраструктуры со ставкой по 3-4% на 15 лет.
Туристский кластер «Предгорье Алтая» включает инвестиционную площадку «Белокуриха горная»), часть территории Смоленского, Алтайского и Солонешенского районах края, объединенных в одноименный природный парк. Часть кластера предназначена под застройку объектами туристского назначения.