Горняк22: Из аэропорта Барнаула стартуют прямые рейсы в Крым

Аэропорт Барнаул Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Осуществлять перелеты будут «Уральские авиалинии» и Nordwind. В начале июля цена билета в один конец составит около 10, 7 тысяч рублей без багажа. Время в пути — до 5,5 часов

В Барнауле стартуют прямые авиарейсы в Крым. Ранее об этом сообщал сайт международного аэропорта имени Германа Титова.

С 1 мая на Airbus А320 осуществлять перелеты между столицей Алтайского края и Симферополем будут «Уральские авиалинии» (по вторникам и субботам отправление из Барнаула в 8.40, приземление в 10.05).

С 5 июня на Boeing 737-800 стартуют полеты Nordwind (по вторникам и субботам в 9.30, посадка в 10.35). В начале июля цена билета в один конец составит около 10, 7 тысяч рублей без багажа. Время в пути – до 5,5 часов.

У обоих авиакомпаний есть возможность приобретения билетов по субсидированному тарифу.

ТОЛК