ГОРНЯК22 25.05.2021
Туризм

Горняк22: Сильный снегопад на Чуйском тракте 12 мая застал врасплох туристов

Горняк22
6 часов Ago

Снегопад на трассе Фото: pixabay.com

Путешественники сняли на видео заснеженную долину и низкие тучи над горами. Автомобилистам пришлось сбавить скорость, чтобы не попасть в ДТП

Сильный снегопад прошел вечером 12 мая в Улаганском районе Республики Алтай. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Барнаул 22» в соцети «ВКонтакте».

Осадки выпали в селе Акташ, которое расположено на 788 километре федеральной трассы Чуйский тракт. Путешественники сняли на видео заснеженную долину и низкие тучи над горами.

Автомобилистам пришлось сбавить скорость, чтобы не попасть в ДТП на извилистой двухполосной дороге

Ранее жителей Алтайского края предупреждают о заморозках в середине мая.

ТОЛК

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