Горняк22: Детский туристический кешбэк продлили до 15 сентября 2021 года

Дети. Туризм Фото: pixabay.com

В Ростуризме рассказали, что программу планируют запустить до конца мая. Она будет реализована по механизму, который уже используется в программе туристического кешбэка

Ростуризм продлил программу детского туристического кешбэка до 15 сентября 2021 года, сообщает портал нормативных правовых актов.

Теперь вернуть часть суммы за путёвку в детский лагерь можно будет с момента старта программы и до 15 сентября. Таким образом, программа кешбэка охватит всю летнюю оздоровительную кампанию.

По законопроекту, за детский отдых будут возмещать 50% от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Поездку нужно будет оплатить картой «Мир», на которую в течение пяти дней вернут деньги.

Ранее «Толк» сообщал, что на Алтае начала принимать туристов первая в России подводная экотропа. На Телецком озере в Республике Алтай открылась первая в России подводная экологическая тропа.

ТОЛК