Горняк22: Россияне перечислили бюджетные места для летнего отдыха

Отпуск. Отдых Фото: pixabay.com

По словам аналитиков, 60% россиян уверены в необходимости заранее бронировать билеты для получения более выгодных предложений

Небольшие поселки и города на Черноморском побережье и вблизи Азовского моря назвали самыми дешевыми направлениями для отдыха летом, сообщает «Лента.ру».

По результатам опроса, только 37% респондентов заявили, что в России можно найти дешевые места для отпуска летом. В список недорогих курортов также попали города Кавказских Минеральных Вод и Дагестан.

21% опрошенных уверены, что дешево отдохнуть можно только на даче или дома. Ещё 5% надеются, что, если границы откроют, то Турция будет предлагать дешевые путевки.

Среди вариантов бюджетного отдыха заграницей, россияне назвали Грецию, Кипр, Абхазию и Египет.

Ранее «Толк» сообщал, что около трети россиян хотят отказаться от летнего отпуска. Из тех, кто пойдет в летний отпуск, 23% планируют отдыхать на даче или на природе, 21% – путешествовать по стране или за рубежом, 15% – оставаться дома.

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