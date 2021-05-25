Горняк22: Власти Алтайского края ожидают высокий турпоток в 2021 году
Виктор Томенко Фото: Telegram-канал правительства Алтайского края
Участники совещания обсудили обеспечение правопорядка и безопасности дорожного движения, организацию работы «скорой помощи» в высокий сезон
В Алтайском крае в предстоящем туристическом сезоне ожидают большое количество путешественников. Об этом сообщили участники заседания Координационного совета по развитию туризма при губернаторе региона.
«Члены совета в преддверии высокого турпотока, который ожидается в регионе в текущем году, обсудили наиболее важные вопросы отрасли», – отметили в Telegram-канале правительства края.
Речь шла об обеспечения правопорядка, безопасности дорожного движения, организации работы «скорой помощи», а также пожарной безопасности в туристических территориях края.
Отдельно рассмотрели подготовку транспортной инфраструктуры и организацию ремонтных работ на дорогах в период летнего турсезона.
Ранее глава региона Виктор Томенко рассказал об ажиотаже на отдых на Алтае.