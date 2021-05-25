Горняк22: Власти Алтайского края ожидают высокий турпоток в 2021 году

Виктор Томенко Фото: Telegram-канал правительства Алтайского края

Участники совещания обсудили обеспечение правопорядка и безопасности дорожного движения, организацию работы «скорой помощи» в высокий сезон

В Алтайском крае в предстоящем туристическом сезоне ожидают большое количество путешественников. Об этом сообщили участники заседания Координационного совета по развитию туризма при губернаторе региона.

«Члены совета в преддверии высокого турпотока, который ожидается в регионе в текущем году, обсудили наиболее важные вопросы отрасли», – отметили в Telegram-канале правительства края.

Речь шла об обеспечения правопорядка, безопасности дорожного движения, организации работы «скорой помощи», а также пожарной безопасности в туристических территориях края.

Отдельно рассмотрели подготовку транспортной инфраструктуры и организацию ремонтных работ на дорогах в период летнего турсезона.

Ранее глава региона Виктор Томенко рассказал об ажиотаже на отдых на Алтае.

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