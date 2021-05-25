Горняк22: В Республике Алтай перекрыли подход к озеру Манжерок

Манжерокское озеро Фото: pixabay.com

К озеру могут проявлять интерес влиятельные компании. В этом контексте упоминается Сбербанк, который является собственником расположенного рядом ГЛК

В Республике Алтай перекрыли подход к зоне отдыха на знаменитом Манжерокском озере. Об этом в соцсетях сообщили местные предприниматели.

По словам коммерсантов, которые прежде работали здесь на торговых объектах, вход на пляж оказался закрыт, охрана якобы не пускает на территорию даже туристов. Люди обеспокоены риском остаться без работы в горячий турсезон.

В администрации Майминского района ИА «Банкфакс» пояснили, что ситуация сложилась из-за судебного спора между администрацией Майминского района и арендатором рекреационной зоны – компании «Чистые пруды».

Чиновники обратились в суд из-за того, что в 2020 году фирма не исполнила свои обязательства: не платила деньги и не обеспечила сохранность имущества. При этом в администрации пообещали вернуть после инвентаризации оборудование и прочее имущество бизнесменов, которые называют себя субарендаторами.

При этом эксперты отмечают, что к Манжерокскому озеру могут проявлять влиятельные компании. В этом контексте упоминается Сбербанк, который является собственником расположенного рядом горно-лыжного комплекса «Манжерок».

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