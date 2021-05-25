Горняк22: Популярным у туристов районам Алтайского края добавят медбригад

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

По данным властей, в летний период в Яровом количество вызовов скорой помощи возрастает в два раза, в Белокурихе — на 30%

Число медицинских бригад планируют увеличить вдвое в ряде районов Алтайского края, где ожидается максимальная загрузка во время предстоящего турсезона. Об этом стало известно на заседании профильного Координационного совета при губернаторе региона

Речь идет о Яровом и Белокурихе, где летом количество вызовов скорой помощи возрастает соответственно в два раза и на 30%, а также о пяти сельских районах – Алтайском, Чарышском, Завьявловском, Егорьевском и Романовском.

Ранее стало известно, что в этом году в крае готовятся к существенному росту летнего турпотока в связи с открытием программы туристического кешбэка и закрытием границ из-за пандемии.

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