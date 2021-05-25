Горняк22: Власти спохватились расчищать озеро Ая для туристов

Вода. Озеро Фото: Pixabay

Подрядчику предстоит убрать аварийные деревья, вырубить заросли ясенелистного клёна, расчистить экотропу от кустарника, расширив ее до 1,8 метров

Территорию вокруг озера Ая в Алтайском крае благоустроят в рамках подготовки к туристическому сезону. Об этом сообщает RosTender.info.

Тендер на оказание услуг по экологической реабилитации водоема объявило региональное Минприроды. На благоустройство берегов планируют направить 2,4 млн рублей из краевого бюджета.

Подрядчику предстоит убрать аварийные деревья, вырубить заросли ясенелистного клёна, расчистить экотропу от кустарника, расширив ее до 1,8 метров. Береговую полосу в юго-западной части озера и край тропы укрепят скальным грунтом. Берег благоустроят и установят на нем информационные щиты.

Аукцион состоится 28 мая, при этом победитель должен провести работы в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта, то есть в первые два летних месяца, когда турсезон на Ае в самом разгаре.

Ранее стало известно, что популярным у туристов районам Алтайского края добавят медбригад.

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