Горняк22: Участок взлетно-посадочной полосы обновили в аэропорту Барнаула
Дорожные работы Фото: airaltay.ru
Ремонт вели днем, что позволило сохранить непрерывное функционирование всех подразделений аэропорта и соблюсти регулярность полетов
В международном аэропорту Барнаула завершили очередной этап планового ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает сайт воздушной гавани.
Здесь заменили асфальтобетонное покрытие на участке 500 на 30 метров.
Ремонт вели днем, что позволило сохранить непрерывное функционирование всех подразделений аэропорта и соблюсти регулярность полетов.
Работы проведены для безопасного взлёта и посадки самолётов, отметили в региональном минтрансе.
Начиная с 2018 года, ежегодно в аэропорте Барнаула обновляют по 1/6 части полосы. Таким образом, полная замена центральной части ВПП завершится к 2023 году.