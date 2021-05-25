Горняк22: Участок взлетно-посадочной полосы обновили в аэропорту Барнаула

Дорожные работы Фото: airaltay.ru

Ремонт вели днем, что позволило сохранить непрерывное функционирование всех подразделений аэропорта и соблюсти регулярность полетов

В международном аэропорту Барнаула завершили очередной этап планового ремонта взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает сайт воздушной гавани.

Здесь заменили асфальтобетонное покрытие на участке 500 на 30 метров.

Ремонт вели днем, что позволило сохранить непрерывное функционирование всех подразделений аэропорта и соблюсти регулярность полетов.

Работы проведены для безопасного взлёта и посадки самолётов, отметили в региональном минтрансе.

Начиная с 2018 года, ежегодно в аэропорте Барнаула обновляют по 1/6 части полосы. Таким образом, полная замена центральной части ВПП завершится к 2023 году.

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