Горняк22: Туристы возмутились грабительским ценам на российских курортах

Пляж Фото: pixabay.com

Цены на хорошие отели в Крыму и Краснодарском крае продолжают стремительно расти на фоне неопределенности с открытием Турции и Египта

Россияне, потерявшие возможность отдохнуть за рубежом, рассказали, что невозможно обменять без доплаты заграничные путевки на аналогичный отдых в России, сообщает «МК».

«Мы планировали ехать в Турцию на 10 дней. Отдых в четырехзвездочном отеле на двоих должен был обойтись в 120 тысяч рублей. В Крыму по такой цене ничего равнозначного нам не предложили. За нормальные отели нужно доплатить 50 тысяч», — рассказала туристка Ольга Комкова.

Московские туристы Наталья и Олег Морозовы планировали отдохнуть в самый пик курортного сезона — в первой половине августа.

«Мы всё ещё надеемся уехать за границу, но из любопытства сравнили цены. Оказалось, что на наши даты пятизвездочный отель в Ялте стоит от 600 тысяч рублей, «четверка» – от 450 тысяч. Это просто грабеж. В Турции на этот период можно найти пятизвездочный отель за 380-400 тысяч», – рассказали они.

По словам директора Ассоциации туроператов Майи Ломидзе, в этом году повышение цен на российских курортах не снижает спрос на них среди туристов.

«Как только спрос упадет из-за открытия новых зарубежных стран, снизятся и цены», – объяснила она.

Ранее «Толк» сообщал, что на Алтае начала принимать туристов первая в России подводная экотропа. Тропа находится на территории Алтайского заповедника и берет свое начало недалеко от устья реки Чеченек, впадающей в Телецкое озеро.

ТОЛК