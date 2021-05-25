Горняк22: Ростуризм запустил сайт для жалоб на завышенные цены в отелях

Пляж. Отпуск Фото: pixabay.com

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что новая платформа создана для обратной связи и соблюдения прав туристов

Ростуризм запускает онлайн-форму для жалоб на завышенные цены в российских отелях, сообщает ТАСС.

«В условиях повышенного спроса мы фиксируем факты недобросовестного поведения участников рынка, которые бросают тень на весь туристический бизнес. За такие действия предусмотрена гражданско-правовая и административная ответственность», – рассказала руководитель ведомства Зарина Догузова.

По её словам, сейчас Ростуризм внимательно следит за ценообразованием на рынке туристических услуг и пресекает недобросовестную конкуренцию.

Подать жалобу на намеренное завышения цен туристы смогут на сайте контрольтуризм.рф.

Ранее туристы возмутились грабительским ценам на российских курортах. Цены на хорошие отели в Крыму и Краснодарском крае продолжают стремительно расти на фоне неопределенности с открытием Турции и Египта.

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