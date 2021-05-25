Горняк22: Турция предложила России возобновить авиасообщение на курорты

Пляж. Турция Фото: pixabay.com

По словам министра культуры и туризма, в дальнейшем авиасообщение можно расширить, по мере того как требования российской стороны будут удовлетворены

Турция предложила России создать условия для безопасного туризма, которые уже применили в отношении Германии, и возобновить перелёты на курорты, заявил турецкий министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. Об этом сообщили «РИА Новости».

«Ежедневный прирост новых случаев заболевания коронавирусом в популярных среди туристов Анталии, Бодруме, Даламане и Измире ниже средних показателей по стране. К тому же отели в основном работают по системе «все включено»», – рассказал он.

По словам министра, сейчас все зависит от решения властей России и их политики в области здравоохранения. В Германии подобная система оказалась очень успешной.

Напомним, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболеваемости и появления новых штаммов коронавируса. Под такие же ограничения попала и Танзания.

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