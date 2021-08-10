Горняк22: Минспорта пересчитало смету ледового долгостроя в Барнауле

Недострой ледовой арены в Барнауле Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Изначально стоимость работ оценили более чем в 750 млн рублей, однако сейчас эта сумма выросла из-за подорожания стройматериалов

Министерство спорта Алтайского края пересмотрело смету на достройку ледовой арены по пр. Сибирскому, 52, в Барнауле, возводить которую начали еще 10 лет назад. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава ведомства Алексей Перфильев.

«В связи с удорожанием строительных материалов мы были вынуждены пересмотреть изначальную смету (777 млн рублей) на строительство Ледовой арены», – написал он.

Новую сумму Перфильев не уточнил, пояснив, что сейчас документ проходит экспертизу.

«А это время, которое играет не в нашу пользу», – отметил министр.

По его прогнозу, конкурсную процедуру на определение подрядчика получится запустить не раньше сентября.

Ледовый дворец на пр. Сибирском, 52, начали строить в Барнауле в 2011 году. Проект несколько лет оставался замороженным, пока в 2020 году его не включили в краевую инвестиционную адресную программу (КАИП). Первые торги на 705 млн рублей не вызвали интереса у строительных компаний.

В это же время строители в открытую заявляли чиновникам, что не будут участвовать в подобных аукционах из-за сильно заниженной стоимости работ.

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