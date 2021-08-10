Горняк22: В Новосибирске бегающего мужчину сняли с крыши поликлиники

Мужчина и спасатели Фото: vk.com/mass54

Примерно в два часа ночи очевидцы заметили, как по крыше поликлиники бегает неадекватный мужчина. Они же вызвали спасателей

9 августа в Новосибирске, на улице Доватора, спасатели сняли с крыши поликлиники бегающего 40-летнего мужчину, который странно себя вел, сообщили в группе «Спасатели МАСС».

«Поступила информация, что по крыше бегает мужчина, ведет себя неадекватно. На крыше одноэтажного здания спасатели увидели его. Забравшись на крышу с помощью лестницы, они спустили мужчину на землю», – рассказали в службе.

После этого спасатели передали мужчину сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее в Барнауле ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже. Инцидент произошел вечером 8 августа на улице Воровского.

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