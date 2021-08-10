Горняк22: Учителей и госслужащих переведут на отечественные мессенджеры

Учитель. Школа Фото: Толк

В России задумались о переводе вузов и госорганов на отечественный софт после того, как Microsoft отказалась продавать свои продукты МГТУ, который готовит специалистов для оборонной отрасли

К 2022 году в России власти собираются перевести всех госслужащих и учителей на отечественные мессенджеры и ИТ-сервисы, сообщает «Коммерсантъ».

В концу текущего года министерство разработает нормативную базу для перевода госслужащих и бюджетников на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций», которая содержит почту, мессенджеры и сервисы видеосвязи. После этого преподаватели вузов и школ смогут общаться с родителями и учащимися только через российские сервисы.

По мнению совладельца «Ланит-Теркома» Владимира Уфнаровского, инициатива полезна, но ее трудно будет реализовать. Гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский отметил, что сейчас даже на государственном уровне часто используются иностранные платформы.

В России задумались о переводе вузов и госорганов на отечественный софт после того, как Microsoft из-за санкций США отказалась продавать свои продукты МГТУ им. Баумана, который готовит специалистов для оборонной отрасли.

Ранее эксперт рассказал, почему делать скриншоты опасно. По его словам, чаще всего именно так происходит утечка данных.

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