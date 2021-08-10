Горняк22: СК уточнил ориентировку на разыскиваемого за похищение школьницы под Бийском

Ориентировка на О. Лавкина, подозреваемого в похищении ребенка Фото: Сообщество "Инцидент Бийск"

Ведомство уточнило данные из полицейской ориентировки — в момент побега мужчина был одет в комуфляжный костюм и куртку с антимоскитной сеткой

Следственный комитет распространил ориентировку на мужчину, разыскиваемого за похищение 12-летней школьницы под Бийском. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Алтайскому краю.

31 июля девочка пропала во время велопрогулки между поселками Малоенисейское и Семеновод Бийского района. Спустя сутки она самостоятельно пришла домой, рассказав, что ее удерживал в подвале дома мужчина.

Приметы разыскиваемого: на вид 35-45 лет, рост 170-175 см, волос темно-русый короткий, худощавого телосложения.

Был одет: камуфляжный костюм зеленого цвета, куртка с капюшоном, оборудованным антимоскитной сеткой, рюкзак цвета хаки, неустановленная обувь синего цвета. Носит очки.

Всех, кому что-либо известно местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам в Барнауле: 8 (3852) 29-80-02 или 102.

Ранее «Толк» сообщал о том, что после похищения следователи возбудили уголовное дело по пунктам «в, д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего). Обвиняемого объявили в федеральный розыск.

ТОЛК