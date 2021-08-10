Горняк22: «Я снова с вами»: певица МакSим рассказала о своём состоянии после комы

МакSим Фото: instagram.com/maksimartist

Певица рассказала, что врачи запретили ей полеты и выступления на время реабилитации и до полного восстановления легких после болезни

Певица МакSим впервые после двух месяцев комы опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором поблагодарила всех за поддержку и рассказала, что 9 августа её перевели из реанимации в обычную палату.

«Всем привет, я снова с вами! Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я ответила, что два дня. Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату. Я не могла поверить, что прошло больше месяца», – написала артистка.

Певица отметила, что по-прежнему очень слаба и, когда пытается ходить, у неё начинаются сильные головокружения. При этом артистка надеется, что скоро окажется дома и сможет обнять свою семью.

«Я хочу поблагодарить за огромную поддержку всех, кто искренне переживал за меня. Хочу поблагодарить врачей и персонал больницы №52. Я благодарна всем вам и Господу Богу, что я продолжаю жить и, хоть пока с трудом, но дышу», – рассказала исполнительница.

Ранее стало известно, что певица МакSим полностью пришла в себя после полутора месяцев комы на фоне тяжелой пневмонии.

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