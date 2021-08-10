Горняк22: День Смоленской иконы Божией Матери 2021: что нельзя делать в этот день

Храм. Церковь Фото: pixabay.com

Смоленская икона Божией Матери считается одной из главных святынь в православии. Верующие, обращаясь к ней, получают сильную благодатную помощь

Когда День Смоленской иконы Божией Матери 2021

Православная церковь празднует День смоленской иконы Божией Матери 10 августа.

История Смоленской иконы Божией Матери

В 1046 году греческий император Константин IX выдавал замуж свою дочь за черниговского князя Всеволода Ярославовича, – сообщается на портале Calend.ru. Царевну Анну он благословил в путь чудотворной иконой Одигитрией. После смерти Всеволода его сын Владимир Мономах перенес икону из Чернигова в Смоленск. С 1111 года она хранилась именно там, откуда и пошло название.

Владимир Мономах с помощью иконы Божией Матери смирил непокорных удельных князей и стал великим Киевским князем, установил на Руси мир и спокойствие.

С помощью этой иконы совершилось немало чудес. Особо отмечается избавление Смоленска от татар в 1239 году.

Что нельзя делать в День Смоленской иконы Божией Матери

В этот день, как и в другие церковные праздники, нельзя ругаться, богохульствовать и осуждать других людей. Также следует избавиться от плохих мыслей.

На Руси считали, что в этот день нельзя меняться чем-либо друг с другом. Выменянная вещь долго не прослужит – потеряется или сломается.

Также 10 августа наши предки опасались работать на улице, так как в эти дни обычно идут грозовые дожди.

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