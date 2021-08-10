Горняк22: В Барнауле дорожники повредили автомобили, пытаясь отбуксировать с парковки

Кадр из видео Фото: телеграм-канал "Барнаул 22"

Инцидент произошел на улице Шумакова в районе дома №61. Владельцы машин, среди которых оказался дорогой внедорожник, намерены судиться

В Барнауле дорожники повредили несколько припаркованных автомобилей, пытаясь отбуксировать их в сторону для ремонта дороги. Об этом владельцы машин рассказали в соцсетях.

Инцидент произошел 9 августа на улице Шумакова в районе дома №61.

По словам автомобилистов, несколько машин стояли в парковочном кармане и мешали дорожной технике. Не дозвонившись до их хозяев, рабочие решили самостоятельно отбуксировать авто. В процессе одна из машин врезалась в ограждение. У других повреждены внутренние механизмы.

«Одному товарищу порвали коробку – он уехали на эвакуаторе. Я свою еще не проверял, но, скорее всего, привода порваны», – рассказал один из автовладельцев.

Среди пострадавших машин оказался внедорожник Infiniti. Их хозяева вызвали на место полицию. Они ожидают, что будут суды.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на центральном проспекте Барнаула после ДТП на авто рухнул столб.

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