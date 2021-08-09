Горняк22: В Алтайском крае новая неделя начинается с жары и дождей

Август. Лето. Погода Фото: pixabay.com

Последний месяц лета отмечается неустойчивым характером погоды: 30-градусная жара сменяется дождями, прохладными ночами и ветром

Днем 9 августа в Алтайском крае ожидается до +25…+30 градусов. Временами возможны дожди, местами сильные дожди. Также ожидаются грозы и град. Утром местами туман. Ветер подует восточный, 4-9 м/с, с порывами до 16 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в понедельник около +26…+28 градусов, но к концу дня возможен дождь с грозой. Ветер восточный, 4-9 м/с.

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